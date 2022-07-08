Матвиенко призвала навести порядок в льготах для бизнеса

Необходимо создать единую систему льгот для бизнеса. Так получать их смогут все предприниматели, а не только те, кто сумел «пробиться в кабинеты». Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новый день».

«Нам надо создать какую-то единую, понятную систему. Это должны быть единые, прозрачные, понятные правила игры для всех, а не тем, кто умеет пробиваться в те или иные кабинеты», — сказала она на заседании верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний формат предоставления преференций, создание разных организаций, которые их оформляют, их разрозненность. Она призвала навести порядок в этой сфере.