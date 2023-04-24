Деньги 24 апреля 2023, 11:11 Leroy Merlin опровергла планы по продаже складов в России Пресс-служба Leroy Merlin: компания не будет продавать свои склады в Подмосковье Автор: Henryk Borawski / Викимедиа

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Французская компания Leroy Merlin не собирается продавать свои складские помещения в России. Об этом сообщила пресс-служба организации РБК, прокомментировав появившееся в СМИ слухи.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — сказали представители Leroy Merlin.

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Ранее «Коммерсант» написал, что французская компания хочет избавиться от двух своих складов в Подмосковье. Один — площадью 130 тысяч квадратных метров находится в «Южных вратах» в Домодедове, второй (140 тысяч квадратных метров) — в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском городском округе.

Источники издания утверждали, что возможными покупатели могут стать компании «Венталл-Девелопмент» и Central Properties. Близкий к «Венталл-Девелопмент» источник заявил, что организация предложила Leroy Merlin выкупить склад в Домодедове.