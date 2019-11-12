Леонтьев оценил исследование Saudi Aramсо о самой дорогой добыче нефти

Добыча нефти обходится России действительно дорого. О причинах этого «360» рассказал директор департамента информации и рекламы корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Решающую роль в этом играет налоговая составляющая. В РФ, по словам Леонтьева, налоги на нефть чуть ли не самые большие в мире.

«По официальным данным Министерства энергетики, 65% изъятий с выручки — не с прибыли. Именно поэтому компании просят так называемые льготы. А льготы — это техническая возможность коммерчески использовать ресурсы», — пояснил сотрудник «Роснефти».

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Он добавил, что ресурсы дорожают и становятся более труднодоступными — «по мере того, как воспрещаются традиционные месторождения». Здесь кроется возможность «использовать нашу ресурсную базу в каких-то разумных вменяемых фискальных налоговых условиях».

Леонтьев подчеркнул, что с Россией вряд ли можно сравниться по эффективности добычи непосредственно на скважине.

«По качеству ресурсной базы и по технологиям, которые используются, может сравниться только Saudi Aramco. У нас нет никаких проблем с точки зрения себестоимости по добыче на скважине. В России очень хорошая ресурсная база. Но она становится абсолютно коммерчески неэффективной ввиду налоговой нагрузки», — подчеркнул директор департамента «Роснефти».

В мире, заметил он, существует жесткая конкуренция налоговых режимов. Например, в той же Саудовской Аравии, где «никаких доходов практически, кроме нефти, нет», налогообложение резко снизилось. Страна хочет создать комфортные условия для своих компаний. Улучшают налоговые условия и американцы, за счет чего за короткий период вдвое нарастили масштабы нефтедобычи и «практически захватывают рынки».

«У нас же проводится супержесткая фискальная политика. Основным источником доходов в бюджет является именно нефть, а не нефть и газ. <…> Никаких других способов решения бюджетных задач, кроме как изъятия денег из „нефтянки“, государство не знает», — заключил Леонтьев.

Исследование на тему стоимости добычи нефти в разных странах ранее опубликовала нефтяная компания Saudi Aramco. В нем говорится, что в РФ процесс является одним из наиболее дорогих в мире.