Деньги 27 июля 2023, 12:11 «Лента» решила поглотить сеть магазинов «Монетка» «Коммерсант»: ретейлер «Лента» выкупит сеть «Монетка» и объединит с магазинами «Семья» Unsplash

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Федеральный ретейлер «Лента» расширит свое присутствие на Урале. Через два года после покупки пермского дискаунтера «Семья» он поглотит екатеринбургскую сеть «Монетка», сообщили источники «Коммерсанта».

Представители сети гипермаркетов «Лента», основным акционером которых стал «Севергрупп» Алексея Мордашова, начала переговоры с оператором двух с лишним тысяч магазинов «Монетка» в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и других уральских городах вместе с четырьмя распределительными центрами площадью 24 тысячи квадратных метров. Дискаунтер основали в 2001 году. По информации источников, его рентабельность выше, чем у других подобных игроков на Урале.

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В 2021 году ретейлер выкупил пермскую сеть «Семья» за 2,45 миллиарда рублей. По задумке владельцев «Ленты», ее объединят с екатеринбургскими дискаунтерами под общим названием «Монетка».

«Лента» уже поглотила сеть супермаркетов Billa и сервис доставки продуктов «Утконос». Собеседники издания заявили, что финансовые результаты их работы оказались ниже ожидаемых.