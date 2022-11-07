Lancome и Giorgio Armani решили вернуться в Россию | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 08:15 Lancome и Giorgio Armani решили вернуться в Россию Минпромторг заявил, что Lancome, Redken, Giorgio Armani возобновят поставки в Россию РИА "Новости"

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Продукцию Lancome, Giorgio Armani, Redken, Yves Saint Laurent и Kerastase исключили из списка для параллельного импорта. В пресс-службе Минпромторга объяснили РИА «Новости», что их производители решили возобновить поставки в Россию.

Бренды внесли в список в начале августа, но спустя почти три месяца добавили в исключения. Ввоз этих товаров без разрешения правообладателей решили запретить. Постановление опубликовали на сайте Минпромторга.

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«Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки продукции в Россию», — сообщили чиновники.

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В министерстве добавили, что запрет на параллельный импорт этих брендов начнет действовать только через три месяца. Поэтому компании, которые уже закупили их косметику и парфюмерию, успеют привезти ее и выставить на продажу.

В то же время в России разрешили параллельный импорт некоторых алкогольных и безалкогольных напитков, например, Bell’s, Jose Cuervo и Sheridan’s. Минпромторг рассчитывает таким образом заполнить ниши, которые не смогли закрыть местные производители.