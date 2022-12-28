28 декабря 2022, 14:26
Квартиры в российских новостройках подорожали
Стоимость квартир выросла на 14% за последний год
В России в 2022 году выросла стоимость квартир в новостройках. Цена на жилье увеличилась на 14%. При этом средняя стоимость квадратного метра выросла на 17%. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Мир квартир».
Самый активный рост на жилье отметили в январе–марте. При этом в половине городов в конце 2022 года цена упала.
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Самым дорогостоящим городом стал Сочи. В течение года цена на квадратный метр жилья в городе достигла показателя в 324,9 тысячи рублей. В Москве же за квадратный метр придется отдать 316,9 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 224,6 тысячи рублей.
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