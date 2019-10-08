Квартиры в новостройках подорожали на 12%

Сбербанк снизит ипотечные ставки с 1 октября Подробнее

Наибольший всплеск произошел в ноябре 2018 года, когда ипотечные ставки выросли на 0,11 процентных пункта (с 9,41% до 9,52%). В расчет брались квартиры, выставленные на рынок в крупных городах.

По данным Центробанка, цены на жилье растут с конца 2017 года. Росстат сообщал, что средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке выросла за два года с 56 тысяч до 62 тысяч рублей. На вторичном рынке — с 53 тысяч до 56 тысяч рублей.

В аналитическом центре ЦИАН изданию рассказали, что рост цен на жилье спровоцировало увеличение инфляции, которое повлияло на стоимость стройматериалов, техники и услуг подрядчиков.

Также на ценах сказалось увеличение НДС с 18% до 20% в 2019 году и переход на проектное финансирование строительства.