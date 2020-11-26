Квартиры в Кургане подорожали

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья увеличилась на 5%. В III квартале 2020-го она составила 37 729 рублей, хотя годом ранее колебалась на отметке в 35 921 рубль.

В то же время жилье в новостройках подешевело на 4%. В III квартале 2019 года квадратный метр обходился в 45 120 рублей, а за аналогичный период 2020-го ценник упал до 43 239 рублей.

Новостройки понизились в цене из-за сокращения спроса, рассказала эксперт по курганской недвижимости Елена Безгодова. Зачастую жилье на первичном рынке сдается без отделки, а не каждый готов вкладываться в ремонт и ждать въезда. Помимо этого, первые два-три года дом дает усадку, а соседи тоже делают ремонт.

«Немногим это понравится. Квартиры в новостройках в основном берут молодые», — рассказала специалист.

Безгодова подтвердила значительный рост цен на вторичном рынке. Перед Новым годом граждане активно покупают недвижимость. Для многих это выгодное вложение накопленных средств.