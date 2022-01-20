Названы самые дорогие квартиры, проданные в Москве в 2021 году

Стал известен топ-5 самых дорогих сделок с недвижимым имуществом в Москве в 2021 году. Как сообщил Telegram-канал «Москвач», самой дорогой сделкой стала покупка пентахуса на улице Пречистенка за 2,2 миллиарда рублей.

Его площадь составляет более тысячи квадратных метров. Второе место в списке занял пентахус в комплексе гостиницы «Украина». Площадь жилья — 508 квадратных метров.

На третьей строчке расположилась квартира в ЖК «Гранатный палас» в Пресненском районе. Стоимость элитной недвижимости площадью 439 квадратных метров оценивается в 1,2 миллиарда рублей.

На четвертом месте оказался пентахус в гостинице «Москва» площадью 697 квадратных метров и стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

Замыкают пятерку апартаменты в комплексе Noble Row. Стоимость недвижимости составила миллиард рублей за 445 квадратных метров.