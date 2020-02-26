Квартиру с долгами по ипотеке можно будет продать самостоятельно

Он касается ситуаций, когда человек заключает ипотечный договор без целей предпринимательской деятельности, размер кредита не больше 15 миллионов рублей, а банк не требовал обратить взыскание на заложенную квартиру через суд.

Заемщик, понимающий, что выплатить кредит он не сможет, направит в банк заявление. С этого момента суд не вправе арестовать квартиру. У заемщика будет до полугода, чтобы ее продать, пишет «Коммерсант».

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас заключившие договор ипотеки могут продать свое жилье только на аукционе или на публичных торгах. В результате должник оплачивает работу оценщика, отдает до 3% от стоимости имущества за услуги организатора торгов и до 7% в качестве исполнительного сбора.

Законопроект призван уравнять права заемщика и банка.