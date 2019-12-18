Квартиру Киркорова выставят на продажу из-за долгов по ипотеке

Суд удовлетворил иск латвийского ABLV Bank, находящегося на стадии ликвидации. Вместе с основным долгом в размере 651 тысячи евро, с певца взыскал 1,7 миллиона евро процентов за просрочку, 905 тысяч евро штрафа по договору, а также проценты за пользование кредитом — 28 тысяч евро. Всего Киркоров и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» должны выплатить банку 779 тысяч евро (54 миллиона рублей).

Вместе с заложенной по договору квартирой суд обратил взыскание на встроенную технику — духовой шкаф и кофемашину фирмы Miele, а также кондиционеры Daikin.

Суд проходил в закрытом режиме. Изначально банк требовал с ответчиков 3,3 миллиона евро (более 230 миллионов рублей). Недвижимость Киркорова продадут на закрытых торгах.

ABLV Bank работал с 1993 года. После того как в феврале 2018 года Минфин США обвинил банк в пособничестве отмыванию денег и других преступлениях, у банка отозвали лицензию, его акционеры приняли решение ликвидировать кредитную организацию.

На сайте банка говорится, что на момент ликвидации его активы составляли 2,4 миллиарда евро. Процесс самоликвидации стал крупнейшим в истории Латвии.