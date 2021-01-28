Apple сообщила о рекордной квартальной выручке

С октября по декабрь компания Apple установила новый рекорд, выручив 11,4 миллиарда долларов. Аналитики рынка первоначально прогнозировали получение меньшей суммы, 103,3 миллиардов.

В отчете, с которым ознакомился Вusinessinsider, сказано, что компания побила рекорды в товарных категориях, включая доход от iPhone. Его продажи составили 65,6 млрд долларов против 60,33 млрд долларов, которые ожидали аналитики.

Apple выпустила линейку iPhone 12 в первом квартале финансового года. Как ожидается, телефоны, оснащенные технологией 5G, будут способствовать росту продаж компании. Изначально планировалось, что дебют новых смартфонов состоится раньше, но он был отложен из-за пандемии.

Эксперты считают, что в 2021 году компания поставит около 220 миллионов iPhone.

Компания также вышла на арену домашних устройств для фитнеса с изделием Fitness Plus. сделав ее конкурентом признанного лидера отрасли компании Peloton.

В октябре компания также выпустила более дешевую мини-колонку HomePod за 99 долларов.

Сейчас Apple тестирует складные экраны iPhone и новую дорогую гарнитуру виртуальной и дополненной реальности, выпуск которой намечен на 2022 год.

Генеральный директор Apple Тим Кук также сообщил, что на рождество 2020 года компания зафиксировала «наибольшее количество звонков FaceTime». Видеочат был выпущен в 2010 году, но получил рекордную популярность в период пандемии коронавируса, начиная с марта 2020 года.

Конкурентами складной модели iPhone от Apple эксперты назвали Huawei Mate XS (200 тысяч рублей), Samsung Galaxy Fold и Z Flip (160 и 70 тысяч рублей соответственно), а также Motorola Razr 5G (120 тысяч рублей).