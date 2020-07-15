Кузнецова предложила создать реестр должников по алиментам

В России необходимо создать реестр должников по алиментам. Попавшим в список будут грозить различные санкции, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ее слова процитировал ТАСС.

По словам Кузнецовой, «очень важно работать над вопросом ужесточения ответственности, наказания» для тех, кто не платит алименты на детей.

Например, мы предлагаем создание некоего реестра. Включение в этот реестр должно нести за собой ограничения и иные санкционные меры в отношении того, кто не исполняет свои алиментные обязательства. Анна Кузнецова уполномоченный при президенте по правам ребенка

Ранее в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложили правительству создать государственный фонд для выплаты алиментов за тех родителей, которые не могут этого сделать из-за коронавируса.

В свою очередь, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявлял, что четверть всех долгов по алиментам безнадежны. При этом, по его словам, ужесточение наказания за неуплату — сперва административный штраф, а при повторном нарушении — уголовная ответственность — дало свой эффект. В 2019 году приставы взыскали с неплательщиков алиментов на два миллиарда рублей больше, чем в 2018 и 2017 годах.