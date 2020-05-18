Кутепов: бюджет регионов можно пополнить тремя способами

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов убежден, что региональной экономике необходимо быстрое восстановление из-за ограничений по коронавирусу.

Во-первых, в субъектах планируют оставить водочные акцизы. Согласно такому предложению, действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) продлится до 2024 года. Ни налог на профессиональный доход, ни патентная система налогообложения не позволят заменить ЕНВД из-за пандемии коронавируса.

«Налог на самозанятых также нельзя рассматривать в качестве равноценной замены ЕНВД, так как он не обеспечивает ни перечисления в Пенсионный фонд, ни начисление трудового стажа», — пояснил Кутепов.

До 2024 года реализуют национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Во-вторых, в Совете Федерации предложили иначе распределить налог на прибыль в регионах до 2022 года. Компании, как и до 2016 года включительно, смогут перечислять в федеральный бюджет 2% от прибыли, а в региональный — 18%. По мнению Кутепова, такое решение поможет увеличить доходы субъектов и сократить общую дотационность российской бюджетной системы.

В третьих, некоторые офисы крупных компаний решили перевести из столицы в регионы. Сенатор уточнил, что их переезд позволит экономически развивать субъекты и частично разобраться с трудовой занятостью на местах.

«В регионах менее конкурентный и более дешевый рынок труда, при этом и в регионах есть квалифицированные кадры, тем более что в Москву эти же кадры едут из регионов. Многие компании арендуют жилье для сотрудников — в регионах оно дешевле», — отметил Кутепов.