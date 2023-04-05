Деньги 05 апреля 2023, 00:35 Курсы валют значительно выросли по данным на 5 апреля

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Центральный банк России устранил официальные курсы доллара, евро и юаня на 5 апреля. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Доллар и евро показали сильный скачек. Курс доллара поднялся до 79,3563 рубля, что выше предыдущих показателей на один рубль 40 копеек. Евро же прибавил два рубля 11 копеек и составил 86,7207 рубля.

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За юань придется отдать 11,5308 рубля. Он также прибавил 23 копейки.