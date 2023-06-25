Деньги 25 июня 2023, 00:42 Курсы обмена валют снизились в банках России Российские банки снизили обменные валюты после резкого повышения утром РИА «Новости»

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Российские банки снизили обменные курсы доллара и евро после после их резкого роста в субботу. Таким образом, большинство банков предлагают доллар чуть ниже 90 рублей, а евро — ниже 100 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром 24 июня резко повысились курсы валют. Во многих коммерческих организаций американскую валюту начали продавать от 90 рублей, а европейскую — от 100 рублей.

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В Росбанке значительно снизились обменные курсы после повышения. Так, доллар можно приобрести за 91 рубль, а евро — за 96 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается в Газпромбанке, где американскую валюту можно купить за 88,25 рубля, а евро за 94,1 рубля, в Россельхозбанке — до 88,5 и 96,8 рубля и Альфа-банке — 88 и 96,6 рубля, соответственно.

Снижение курса наблюдается и в Совкомбанке — до 89,9 рубля за доллар и 95,9 рубля за евро. В «Открытии» покупка доллара обойдется в 89,5 рубля, а евро — 95,4 рубля, в «Тинькофф» — 89,85 и 95,8 рубля, соответственно. ВТБ снизил курсы до 89,9 рубля за доллар и 98,35 рубля за евро.

Крупнейшие российские банки подняли курс на продажу валюты, среди них самые высокие цены наблюдались в Росбанке. Курс доллара там повысили до 105 рублей, евро — до 115 рублей.