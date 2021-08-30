Курсы евро и доллара выросли на открытии торгов

Московская биржа в понедельник, 30 августа, анонсировала курсы евро и доллара. Курсы американской и европейской валют выросли по отношению к российскому рублю. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на показатели платформы.

Доллар прибавил две копейки и достиг отметки в 73,55 рубля. Евро также увеличился на две копейки и составил 86,79 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что курс доллара в начале сентября может достигнуть 74,5-74,8 рубля, а курс евро — 87,2-87,9 рубля. По словам эксперта, существенное влияние на рубль оказывает пик налогового периода в России.