Курсы евро и доллара пошли вниз по отношению к рублю

По итогам торгов евро подешевел на 71 копейку — до 89,09 рубля. В ходе торгов максимальный показатель, которого достигала европейская валюта, доходил до 89,65 рубля, минимальный — до 89,27 рубля.

Источник фото: Moex.com

Потери доллара за день составили 66 копеек. К закрытию торгов его продавали за 73,39 рубля. Максимальный показатель, которого доллар достигал сегодня, — 74,52 рубля, минимальный — 73,33 рубля.

Источник фото: Moex.com

На снижение пошли и цены на нефть. Февральские фьючерсы марки Brent потеряли 1,24% от прошлой цены и опустились до 48,64 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI снизились на 1,34% — до 45,64 доллара за баррель.