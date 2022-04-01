Курсы доллара и евро за неделю снизились более чем на 12 рублей

Американская и европейская валюта незначительно укрепились на пятничных торгах Московской валютной биржи. Доллар вырос на 75 копеек, остановившись на уровне 83,95 рубля. Евро поднялся на 49 копеек — до 92 рублей.

Общие потери за неделю у обеих валют превысили 12 рублей. На открытии торгов в понедельник 28 марта доллар зашел с курсом 95,95 рубля. Евро свою неделю начал с показателя в 105 рублей.

Потери американской валюты за неделю составили 12,05 рубля, евро — 12,01 рубля.