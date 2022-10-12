Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов 12 октября | 360°

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12 октября 2022, 12:04

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов 12 октября

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Доллар и евро резко выросли в цене на открытии торгов на Московской бирже 12 октября. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Курс доллара вырос на 72 копейки по сравнению со значением накануне и составил 64,4 рубля. В следующие полчаса доллар подешевел до 64,33 рубля.

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Курс евро на открытии торгов поднялся на 46 копеек по сравнению с показателем на закрытии 11 октября вечером и составил 62,83 рубля. После этого евро начал продолжил расти и через 30 минут торгов составил 62,95 рубля.

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