Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Стоимость американской валюты снизилась до 63,82 рубля за следующий час торгов.

Курс евро подорожал при открытии биржи на семь копеек относительно показателей закрытия. Он составил 70,76 рубля. К 11 часам утра стоимость валюты ЕС снизилась до отметки 70,64 рубля.

Центробанк установил официальный курс валют на 19 ноября — 63,7542 рубля за доллар и 70,5313 за евро.