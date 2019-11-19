Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов
Сегодня, 19 ноября, при открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос по сравнению со стоимостью на момент закрытия в понедельник на пять копеек и составил 63,87 рубля, сообщила «Свободная пресса».
Стоимость американской валюты снизилась до 63,82 рубля за следующий час торгов.
Курс евро подорожал при открытии биржи на семь копеек относительно показателей закрытия. Он составил 70,76 рубля. К 11 часам утра стоимость валюты ЕС снизилась до отметки 70,64 рубля.
Центробанк установил официальный курс валют на 19 ноября — 63,7542 рубля за доллар и 70,5313 за евро.