Курсы доллара и евро упадут 4 октября

Курс доллара составит 65,13 рубля, а это на 31 копейку меньше. В пятницу евро будет стоить 71,29 рубля. Курс этой валюты упадет на 17 копеек по сравнению с 3 октября.

На открытии торгов на Московской бирже 3 октября курс доллара снизился на семь копеек по сравнению с закрытием торгов. В дальнейшем стоимость американской валюты продолжила падать и к 12:00 достигла 65,33 рубля. Утром курс евро стал меньше на 13 копеек — дошел до 71,3 рубля. Но в течение дня евро прибавило в цене и к полудню подскочило до 71,38 рубля.