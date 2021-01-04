Курсы доллара и евро стали снижаться в 2021 году

Торги Московской биржи открылись с падения курса доллара на 0,38%. Иностранная валюта достигла отметки в 74,135 рубля. При этом стоимость евро тоже снизилась. Цена уменьшилась до 90,985 рубля.

Согласно данным биржи, в 10:00 по московскому времени курс доллара составил 74,135 рубля, а евро — 90,985 рубля. Стоимость валюты снизилась на 0,38 и 0,58% соответственно. При этом к 10:05 курс доллара опустился на 0,87% — до 73,7675 рубля. Цена за евро упала на 1,17%, достигнув значения 90,45 рубля.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, превысив 3319 пунктов. В итоге индекс обновил исторический максимум.

Ранее советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов отметил, что в 2020 году рубль по отношению к доллару обесценился на 11%. При этом тенденция к укреплению продолжится. По словам эксперта, российская валюта в 2021 году избежит сильных колебаний. Кроме того, в последнее время стала расти стоимость нефти, а также меняется ситуация с распространением коронавируса. Эти факторы влияют на курс валют.