Курсы доллара и евро снизились

В 10 часов утра доллар стоил 64,3 рубля. Это на 0,5 копейки больше, чем на закрытии биржи. Однако за час торгов курс американской валюты снизился до 64,27 рубля.

Курс евро подешевел по сравнению с курсом на вечер вторника на полторы копейки, и на открытии биржи составил 70,89 рубля. К 11 утра курс валюты ЕС снизился еще и составил уже 70,83.

Центробанк установил официальный курс валют на 15 октября: 64,3652 рубля за доллар и 70,9305 рубля за евро.