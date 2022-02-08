Курсы доллара и евро снизились на 9 февраля

Курсы долара и евро на 9 февраля стали ниже. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Банк России.

Курс доллара снизился 37,64 копейки и составил 75,30 рубля. Евро опустился на 62,61 копейки — до 85,89 рубля.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал несколько условий для положительной рублевой динамики.

Геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Украины, он отметил как одну из основных причин падения курса рубля. Свою роль сыграла политика ФРС, а также закупки валюты, которые проводил Центробанк.