Курсы доллара и евро снизились
22 октября на открытии торгов Московской биржи курс доллара оказался на 13 копеек меньше, чем на закрытии биржи, сообщила «Свободная пресса».
На 10 часов утра стоимость доллара составила 63,6 рубля. Спустя час торгов курс вырос до 63,66 рубля.
Курс евро на открытии биржи подешевел на 12 копеек в сравнении с курсом на момент закрытия. Он составил 70,89 рубля. Однако к 11 утра валюта ЕС стоила уже 70,95 рубля.
Центробанк установил на 22 октября официальный курс: доллар — 63,7606 рубля, евро — 71,1696 рубля.