Курсы доллара и евро снизились

На 10 часов утра стоимость доллара составила 63,6 рубля. Спустя час торгов курс вырос до 63,66 рубля.

Курс евро на открытии биржи подешевел на 12 копеек в сравнении с курсом на момент закрытия. Он составил 70,89 рубля. Однако к 11 утра валюта ЕС стоила уже 70,95 рубля.

Центробанк установил на 22 октября официальный курс: доллар — 63,7606 рубля, евро — 71,1696 рубля.