Курсы доллара и евро продолжили падение

На открытии торгов Московской биржи 11 февраля курс доллара снизился по сравнению с показателями закрытия. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным на 10:00, американская валюта стоила 73,85 рубля. Этот показатель на девять копеек меньше, чем вечером в среду, 10 февраля. В дальнейшем американская валюта продолжила дешеветь, спустя час она достигла 73,76 рубля.

Евро потерял 10 копеек по сравнению с закрытием торгов вечером 10 февраля. Курс валюты Евросоюза составлял 89,52 рубля. В дальнейшем евро продолжил падение — до 89,39 рубля к 11:00.