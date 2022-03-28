Курсы доллара и евро обновили минимумы с 28 февраля

Курсы доллара и евро в ходе торгов в понедельник, 28 марта, обновили свои минимумы. Это следует из данных Московской биржи.

Доллар за день потерял 6,25 рубля и опустился 89,75 рубля. Максимальный пик американской валюты достигал в ходе торгов 96,5 рубля, минимальный — 89,12 рубля.

Евро потерял по отношению к российской валюте 8,4 рубля, опустившись до 96,6 рубля. Максимальный показатель европейской валюты в ходе торгов достигал уровня в 105,46 рубля, минимальный зафиксировали на закрытии торгов — 96,6 рубля.

Это самые низкие показатели курсов американской и европейской валют с 28 февраля.