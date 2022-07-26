Курсы доллара и евро достигли максимальных отметок с 11 июля

Курс доллара на Московской бирже впервые с 11 июля поднялся выше 60 рублей. Европейская валюта за это же время впервые преодолела отметку 61 рубль.

По данным Мосбиржи, курс доллара расчетами «на завтра» по состоянию на 18:17 по московскому времени вырос до отметки 60,03 рубля. Рост составил почти два рубля. Евро подорожал на 1,84 рубля, и его курс достигал отметки 61,05 рубля.

Заместитель комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что курс отечественной валюты вернется к докризисным отметкам в 70–80 рублей за евро. По прогнозам сенатора, это должно случиться до конца текущего года.