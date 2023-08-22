Деньги 22 августа 2023, 09:56 Курсу рубля предрекли укрепление к концу года Главный экономист ВЭБ.РФ Клепач: курс рубля укрепится до 90 рублей за доллар РИА «Новости»

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Курс рубля продолжит укрепляться до конца 2023 года и достигнет 90 рублей за доллар. Такой прогноз ТАСС дал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Он отметил, что рубль уже сейчас «чуть-чуть отыгрался» и укрепился — и, скорее всего, тенденция продолжится.

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«Я думаю, что все-таки к 90 [рублям за доллар] вернется», — заявил Клепач в кулуарах форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске.

Он подчеркнул, что система пока неустойчива, сделки могут как обваливать, так и укреплять курс рубля.

На 22 августа курс доллара составляет 94,1424 рубля (он поднялся на 74 копейки), евро — 102,5719 рубля (вырос на 1,09 рубля).

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне, которые копят на черный день, предпочитают хранить сбережения в рублях. Эту валюту сочли наиболее надежной 68 процентов респондентов, еще шесть делают накопления в долларах, четыре процента — в евро. Совсем нет сбережений у 27 процентов. Больше половины участников опроса — 58 процентов — признались, что следят за курсом валют.