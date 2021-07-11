Курсу рубля предрекли нестабильную неделю

Нестабильность курса рубля, которая наблюдалась на этой неделе, продолжится на следующей. Распространение штамма «дельта» коронавируса приостановила все восстановление мировой экономики. Инвесторов пугают новые ограничения. Об этом говорится в материале главного аналитика компании TeleTrade Марка Гойхмана в «Российской газете».

Он отметил, что все это сказывается на курсе рубля, который на этой неделе понес значительные потери по отношению к бивалютной корзине. Евро подорожал до 89,19 рубля, доллар — до 75,17 рубля. В ближайший понедельник изменений в курсе отечественной валюты ждать не стоит. Никаких крупных событий, которые смогут на него повлиять, не произойдет.

Во вторник данные по экспорту и импорту представит Китай, США и Германия отчитаются о данных по инфляции. Международное энергетическое агентство выпустит прогноз для нефтяного рынка.

Среда начинается с отчета американцев о нефтяных запасов, а в четверг ожидается решение стран ОПЕК о продолжении ограниченной добычи или отмены сделки. В пятницу ожидаются данные по инфляции еврозоны и розничных рынков США.

В зависимости от результатов станет понятно дальнейшее движение или приостановка мировой экономики. Фактором, который может опустить курс рубля станет покупка Минфином новых партий валюты по бюджетному правилу. Поддержит курс Центробанк, повысив ключевую ставку, но это произойдет только 23 июля. Курс рубля может колебаться на протяжении всей следующей недели в диапазоне от 72 до 75 рублей за доллар и от 86−89 рублей за евро.

Ухудшение развития мировой экономики заставляет инвесторов сбрасывать валюту развивающихся стран и перекладывать в «защитные» доллары.