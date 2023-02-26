Деньги 26 февраля 2023, 23:24 Курсу доллара спрогнозировали рост до 85 рублей Сотрудник Института экономики РАН Николаев предсказал укрепление доллара до 85 рублей РИА «Новости»

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При сохранении нынешних тенденций курс доллара может вырасти до 85 рублей. Такое мнение радио Sputnik высказал главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.

Ухудшение платежного баланса, то есть движения денежных средств в виде платежей из страны в страну, станет причиной для укрепления доллара по отношению к рублю. Также на это повлияет уменьшение нефтегазовых экспортных доходов.

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«До какого уровня рубль может ослабеть из-за этих процессов? Где-то до 85 рублей за доллар. Это не ближайшее будущее, но в 2023 году это может произойти», — отметил Николаев.

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Рубль стал терять позиции по сравнению с долларом и евро в декабре 2022 года из-за введения потолка цен на морские поставки российской нефти. Как напомнило ИА Nation News, страны «Большой семерки» 23 февраля вновь обсудили это ограничение и договорились пресекать попытки обхода принятых Западом ограничительных мер.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова в беседе с «Дни.ру» рассказала, за 2022 год Россия стала четвертой в мире страной по золотовалютным резервам. Это говорит о том, у страны есть мощная стратегия, которая приведет к тому, чтобы снять зависимость России от доллара и европейской валюты.