Аналитики объяснили снижение курса валют

По данным информагентства, на торгах курс европейской валюты снизился на 0,01%, до 90,56 рубля, американский доллар упал на 0,04%, до 74,1425 рубля.

«Это просто волатильность, но такое биржевое состояние неустойчиво, несистемно, и полностью доверять ему не стоит. В январе доллар может торговаться в диапазоне 73–76 рублей, евро — 88–92 рублей», — предположила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Она добавила, что рынок позже будет стремиться к рамкам 77–78 рублей за доллар, поскольку для валюты США это более «комфортный и здоровый» диапазон.

«Рост произошел на фоне усиления рисковых аппетитов инвесторов, которые планируют получить высокую доходность от рубля и валют развивающихся стран в 2021 году», — обратил внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, причиной укрепления рубля стало сразу несколько факторов, среди которых стартовавшая вакцинация от коронавируса, введение Дональдом Трампом пакета стимулов для бизнесе на 900 миллиардов долларов и договоренности между политиками Британии и Евросоюза.