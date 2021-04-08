Эксперты объяснили падение курса рубля

Исходя из данных Московской биржи на среду 7 апреля, долллар увеличился до 78 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро — преодолел планку в 92 рубля впервые с февраля 2021. Об этом рассказали «Дни.ру».

Специалисты рассказали о том, что падение национальной российской валюты связано с обострением политической и информационной ситуации. По мнению экспертов, на рубль в негативном ключе повлияли сообщение о проверке боевой готовности армии России, а также информация о возобнавленной напряженности на юго-востоке Украины.