Курс валют вырос на открытии торгов 6 ноября
Курсы доллара и евро поднялись в цене на открытии торгов Московской биржи 6 ноября. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
Американская валюта в 10:00 утра стоила 63,63 рубля, что на 14 копеек больше, чем на закрытии биржи во вторник. В течение часа курс доллара пошел на спад, и в 11:00 стоил 63,6 рубля.
Курс евро на открытии торгов опустился до 70,38 рубля. Затем в течение часа европейская валюта подорожала, и в 11:00 ее стоимость составила 70,47 рубля.