Курс валют вырос на открытии торгов 6 ноября

Американская валюта в 10:00 утра стоила 63,63 рубля, что на 14 копеек больше, чем на закрытии биржи во вторник. В течение часа курс доллара пошел на спад, и в 11:00 стоил 63,6 рубля.

Курс евро на открытии торгов опустился до 70,38 рубля. Затем в течение часа европейская валюта подорожала, и в 11:00 ее стоимость составила 70,47 рубля.