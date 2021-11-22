Курс валют вырос на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи курс иностранных валют по отношению к рублю вырос. Об этом сообщило РИА ФАН.

Утром в понедельник, 22 ноября, курс доллара достиг показателя в 73,45 рубля. Это цифра выше предыдущих значений на 0,75 копейки.

Стоимость евро выросла на 0,5 копейки. Она остановилась на отметке в 83,02 рубля. Сейчас валюта постепенно дорожает после продолжительного спада, когда ее стоимость опускалась ниже 82,25 рубля.