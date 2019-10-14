Курс валют вырос на открытии торгов 14 октября

Стоимость доллара в 10:00 оценили в 64,38 рубля. Это на 17 копеек выше ранее установленного курса. В течение часа американская валюта снова повысилась в цене и достигла отметки 64,41 рубля.

Европейская валюта на 10:00 часов подорожала на 12 копеек, до 70,99 рубля. Затем немного снизилась, и в 11:00 стоимость евро составила 70,96 рубля.