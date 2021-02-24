Курс валют упал после открытия торгов

После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Об этом сообщил RT.

Курс европейской валюты упал на 40 копеек и подошел к отметке в 89,95 рубля. Доллар США потерял в цене 31 копейку и составил 74 рубля.

«В какие-то периоды рубль несомненно может укрепляться. Например, если будет укрепляться нефть. Или, мы видели, как это происходило в ноябре прошлого года, на новостях о том, что хорошо себя показала вакцина Pfizer», — напомнил порталу Inforeactor экономист Денис Ракша.