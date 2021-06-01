Курс валют: рубль вырос к доллару и евро

Рубль вырос относительно доллара и евро. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на восемь копеек и составил 73,35 рубля. Курс евро снизился на шесть копеек — до 89,73 рубля.

По итогам первого квартала 2021 года государственный долг России увеличился на 741,3 миллиарда рублей. На 1 апреля он составил почти 19,7 триллиона рублей. Внутренний долг страны вырос на 683 миллиарда рублей (+4,6%), до 15,434 триллиона. Его доля в общем объеме госдолга поднялась с 77,9% до 78,4%.