Курс валют показал разную динамику на открытии торгов
После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику, передает «Свободная пресса».
По данным издания, курс европейской валюты подскочил на четыре копейки и составил 71,23 рубля. В свою очередь американский доллар подешевел на 18 копеек и подошел к отметке в 64,71 рубля.
Уточняется, что официальный курс валют, установленный регулятором на сегодня, выглядит следующим образом: евро стоит 71,4511 рубля, а доллар — 65,0976 рубля.