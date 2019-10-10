  • Курс валют показал разную динамику на открытии торгов

    10 октября 2019, 12:30

    Артур Блянихов

    После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику, передает «Свободная пресса».

    По данным издания, курс европейской валюты подскочил на четыре копейки и составил 71,23 рубля. В свою очередь американский доллар подешевел на 18 копеек и подошел к отметке в 64,71 рубля.

    Уточняется, что официальный курс валют, установленный регулятором на сегодня, выглядит следующим образом: евро стоит 71,4511 рубля, а доллар — 65,0976 рубля.