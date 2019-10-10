Курс валют показал разную динамику на открытии торгов

По данным издания, курс европейской валюты подскочил на четыре копейки и составил 71,23 рубля. В свою очередь американский доллар подешевел на 18 копеек и подошел к отметке в 64,71 рубля.

Уточняется, что официальный курс валют, установленный регулятором на сегодня, выглядит следующим образом: евро стоит 71,4511 рубля, а доллар — 65,0976 рубля.