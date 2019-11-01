Курс валют показал различную динамику на открытии торгов
После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал различную динамику, сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, курс европейской валюты подскочил на две десятых копейки и составил 71,5 рубля. В свою очередь американский доллар подешевел на восемь копеек и подошел к отметке в 64,05 рубля.
Уточняется, что курс валют, установленный российским ЦБ на сегодня, выглядит следующим образом: валюта ЕС — 71,1918, доллар — 63,7748 рубля.