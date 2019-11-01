Курс валют показал различную динамику на открытии торгов

По данным издания, курс европейской валюты подскочил на две десятых копейки и составил 71,5 рубля. В свою очередь американский доллар подешевел на восемь копеек и подошел к отметке в 64,05 рубля.

Уточняется, что курс валют, установленный российским ЦБ на сегодня, выглядит следующим образом: валюта ЕС — 71,1918, доллар — 63,7748 рубля.