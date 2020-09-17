Курс валют показал различную динамику на открытии торгов

По данным издания, курс европейской валюты снизился на шесть копеек и составил 88,53 рубля. В свою очередь американский доллар подорожал на 29 копеек и подошел к отметке в 75,28 рубля.

Уточняется, что курс валют, установленный регулятором на сегодня, выглядит следующим образом: валюта ЕС — 88,8644 рубля, доллар США — 74,9278 рубля.