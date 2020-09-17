Курс валют показал различную динамику на открытии торгов
После открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал разнообразную динамику. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, курс европейской валюты снизился на шесть копеек и составил 88,53 рубля. В свою очередь американский доллар подорожал на 29 копеек и подошел к отметке в 75,28 рубля.
Уточняется, что курс валют, установленный регулятором на сегодня, выглядит следующим образом: валюта ЕС — 88,8644 рубля, доллар США — 74,9278 рубля.