Курс валют на 3 марта: доллар и евро подешевели

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи, а потом снизился. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

Уточняется, что после падения он стал стоить 73,82 рубля. Евро также снизился на пять копеек и составил 89,16 рубля. Дальше он продолжил дешеветь и через час уже стоил 88,92 рубля.

Мировые цены на нефть упали во вторник 2 марта. Фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 1,37% и составили 59,81 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,22% — до 62,91 доллара за баррель.