Курс валют на 23 октября: доллар и евро начали падать

На момент открытия торгов стоимость доллара составляла 76,77 рубля — на 14 копеек больше, чем вечером предыдущего дня. После этого курс доллара упал до 76,41 рубля.

Курс евро в пятницу, 23 октября, снизился на одну копейку по сравнению с вечером четверга — до 90,56 рубля. Позже курс евро упал еще и составил 90,4 рубля.