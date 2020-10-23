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    23 октября 2020, 16:32

    Курс валют на 23 октября: доллар и евро начали падать

    Дарья Морозова

    Курс доллара и евро начали снижаться 23 октября. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на данные Московской биржи.

    На момент открытия торгов стоимость доллара составляла 76,77 рубля — на 14 копеек больше, чем вечером предыдущего дня. После этого курс доллара упал до 76,41 рубля.

    Курс евро в пятницу, 23 октября, снизился на одну копейку по сравнению с вечером четверга — до 90,56 рубля. Позже курс евро упал еще и составил 90,4 рубля.