Курс валют на 2 марта: доллар и евро выросли

Рубли упал относительно доллара и евро 2 марта. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 39 копеек и составил 79,55 рубля. Курс евро вырос на 25 копеек — до 89,57 рубля.

Во время торговой сессии стоимость биткоина выросла на 10,05%. Цена самой популярной криптовалюты дошла до отметки 49,778 тысячи долларов.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что текущие цены на биткоин и эфириум (etherium) являются завышенными.