Курс валют на 13 августа: доллар и евро подорожают

Курс доллара от ЦБ вырастет на восемь копеек — до 73,2351 рубля. Стоимость евро составит 85,9560 рубля, что на три копейки больше, чем в предыдущий день.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко рассказал, что ослабление позиций рубля связано с сезонностью. Сейчас период отпусков, россияне покупают валюты для поездок за границу, а значит, евро и доллар растут.