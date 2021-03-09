Курс валют: доллар вырос, евро упал

Рубль упал относительно доллара, но вырос к евро. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара поднялся на 19 копеек и составил 74,40 рубля. Курс евро упал на 23 копейки, до 88,21 рубля.

Цена биткоина в ходе торгов в воскресенье, 7 марта, выросла на 5,06%, достигнув отметки 51 541 доллар. На этом рост стоимости самой популярной криптовалюты в мире не остановился, и уже через несколько минут цена за биткоин уже составляла 51 650 долларов.