Курс валют: доллар и евро выросли

Курс доллара и евро вырос после открытия торгов Московской биржи. Об этом сообщил ТАСС.

По данным РИА ФАН, доллар подорожал на 0,25 копейки и составил 73,5 рубля. Курс евро вырос на 19,25 копейки — до 86,84 рубля.

Ранее стоимость тысячи кубометров природного газа с поставкой в октябре 30 августа на нидерландском хабе ТТF превысила рекордную отметку в 600 долларов. На прошлой неделе цена газа в Европе достигла 580 долларов за кубический метр, но потом за несколько дней упала почти на 100 долларов.