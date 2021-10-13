Курс валют: доллар и евро выросли

Доллар и евро подорожали 13 октября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара поднялся на 1,25 копейки и составил 71,82 рубля. Курс евро также вырос на 12,5 копейки — до 82,95 рубля.

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом стало известно в ходе торгов в среду 13 октября. Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,16%. Цена за баррель составляет 80,51 доллара. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре упали на 0,17%. Теперь их цена составляет 83,28 доллара за баррель.