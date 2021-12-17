Курс турецкой лиры снизился до нового минимума

Курс турецкой лиры показал новый рекорд снижения. Судя по последним данным биржевых торгов, национальная валюта Турции опустилась до 16,19 лиры за доллар. Об этом написала «Экономика сегодня».

Помимо доллара, лира также показала падение по отношению к другим валютам. Только за четверг, 16 декабря, потеря стоимости составила 2,64%.

За 2021 год турецкая лира подвергалась девальвации два раза. По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, стоит избегать покупки экзотических валют из-за их ненадежности и слабости.